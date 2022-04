Majówka 2022. Gdzie spędzić wolne dni w okolicy Wągrowca? Oto propozycje na majówkę w okolicy ziemi wągrowieckiej Arkadiusz Dembiński

Przed nami majówka. Oznacza to więcej czasu wolnego. Ciekawie można go spędzić w naszej okolicy. Gdzie wyjechać z Wągrowca i powiatu wągrowieckiego na jednodniową wycieczkę? W regionie nie brakuje ciekawych miejsc, do których mamy bardzo blisko.