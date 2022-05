Matura 2022. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu już po egzaminie z języka polskiego. Co czekało ich na maturzystów?

Matura 2022. Co czeka na absolwentów?

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wciąż nie powrócił jednak obowiązek zdawania matur ustnych. Te odbędą się wyłącznie dla osób, którym taki egzamin potrzebny jest w procesie rekrutacyjnym na zagraniczną uczelnię.