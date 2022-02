Mieścisko. Trwa budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia. To inwestycja za 5,5 mln złotych!

Poślizg przy budowie ośrodka zdrowia w Mieścisku

Choć pierwotnie zakładanym terminem zakończenia inwestycji był październik 2022, podpisano aneks do umowy wydłużający jej termin do końca pierwszego kwartału 2023. Miało to związek z tym, że podczas prac uszkodzona została główna rura wodociągowa gminy. Usuwanie awarii i osuszanie terenu zajęło więc trochę czasu. Uszkodzenie powstało, bo rury nie było na planach. Jak mówi wójt Renn, w planach jest osiągniecie tak zwanego "stanu surowego" w czerwcu tego roku.