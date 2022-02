Mieścisko. Ulica doczeka się przebudowy. Znane są szczegóły inwestycji

Ponadto przebudowane będą chodniki po obu stronach drogi. W ramach przebudowy powstanie chodnik o szerokości 2 m po lewej stronie drogi oraz ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 m po stronie prawej.

- Przebudowane zostaną istniejące zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z drogami wewnętrznymi. Powstaną trzy wyniesione przejścia dla pieszych. Dla całego terenu zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym. Droga ta czeka na remont od dawna i cieszę się, że w końcu udało się pozyskać pieniądze na ten cel - pierwszy wniosek zgłosiliśmy jeszcze w 2019 roku i ponawialiśmy go każdego następnego roku, by w 2022 dostać pozytywna decyzję. Planowane rozpoczęcie inwestycji jest na drugi kwartał roku - nie kryje zadowolenia włodarz gminy.