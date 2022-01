Mieścisko. Zderzenie samochodu osobowego i autokaru przewożącego dzieci

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów okazało się, że autokar przewożący dzieci do szkoły zderzył się z pojazdem osobowym. W wyniku zderzenia poszkodowana została osoba kierująca pojazdem osobowym, natomiast nikt z podróżujących autokarem nie zgłosił żadnych dolegliwości zdrowotnych. Osoba poszkodowana została natychmiast zabezpieczona medycznie do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala - poinformował ogn. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu.