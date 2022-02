Mieszkaniec powiatu wągrowieckiego chciał sprzedać koszulkę przez Internet. Stracił 40 tysięcy złotych!

Poszkodowany mężczyzna zgłosił się na komisariat policji w Skokach. Jak się okazało, padł ofiarą metodą oszustwa "na Vinted".

- Działanie oszusta rozpoczęła rozmowa na Whatsapie w sprawie chęci kupna koszulki. Pokrzywdzony klikając w link i kolejno wypełniając rubryki przekazał oszustowi dostęp do swojego konta. Gdy po czasie zorientował się, że może być coś nie tak i sprawdził konto, zorientował się że oszust przeprowadził serię transakcji w których stracił ponad 40 tysięcy złotych - informuje rzecznik policji w Wągrowcu Dominik Zieliński.

Policja apeluje o wzmożoną czujność podczas dokonywania internetowych transakcji.

- To już kolejne zgłoszenie, kiedy do pokrzywdzonego za pośrednictwem komunikatora Whatsapp zgłasza się oszust, który udając zainteresowanego przedmiotem, przesyła link do przeprowadzenia transakcji. Innym razem sprzedający proszeni są o podanie adresu e-mail, na który dostają wiadomość w której mają uzupełnić dane karty płatniczej - wyjaśnia przedstawiciel policji i dodaje: Decydując się na korzystanie z platform sprzedażowych czy to OLX, czy Vinted, zapoznajmy się z zasadami ich funkcjonowania i wystrzegajmy się osób przesyłających nam różne instrukcje i linki.