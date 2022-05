Mieszkanka powiatu wągrowieckiego potrzebuje naszej pomocy! Twa zbiórka na pilną operację kręgosłupa

- ZUS 4 miesiące przed operacją zabrał mi rentę z tyt. częściowej niezdolności do pracy (780zł). Niestety operacja nie przyniosła ulgi w bólu. Zostały naruszone więzadła biodrowo-lędźwiowe przy pierwszej operacji. Brak czucia w nerwach w prawej nodze. Są to nieodwracalne stany. Na dzień dzisiejszy mija rok od operacji. Założone śruby drażnią mi nerwy powodując ból pleców i nóg, powinny być usunięte - czytamy we wpisie pani Moniki.