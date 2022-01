Muzyk z Wągrowca z kolejną muzyczną statuetką. Przebój Krzysztofa Koniarka Hitem Roku 2021

Krzysztof Koniarek z Wągrowca to utalentowany muzyk, a do tego "swój człowiek". Wielu mieszkańców Wągrowca czuje dumę, że jest właśnie stąd. Sam Koniarek bardzo chętnie występuje przed publicznością z powiatu wągrowieckiego, choć koncertuje w całej Polsce. Czy jest jakiś fan śląskich szlagierów, który nie kojarzy jego nazwiska?

Hit Roku 2021

Koniarek ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jego utwory szybko wpadają w ucho, są melodyjne, dzięki czemu podbijają szlagierowe listy przebojów. Ostatnim sukcesem muzyka jest zdobycie tytułu Hit Roku Telewizji TVS 2021. Piosenką, dzięki której się to udało jest przebój "Dobrze to wiem". To muzyczna opowieść o tym, jak ważne w życiu każdego człowieka są wspomnienia.

Teledysk do tej piosenki, jak wyjawia muzyk, został nagrany w pobliskim Szamocinie. Jak podkreśla Krzysztof, każda piosenka, począwszy od tekstu i muzyki, to współpraca kilku osób. Można więc śmiało powiedzieć, że ten sukces ma wielu ojców.