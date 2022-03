Najwyższe wygrane w lotto w powiecie wągrowieckim. Tyle wygrywali nasi mieszkańcy. Dwa razy padł milion!

- Lotto. Najstarsza, a zarazem najpopularniejsza w Polsce gra liczbowa. Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku. W Lotto średnio co tydzień ktoś zostaje milionerem i zamienia swoje marzenia w rzeczywistość. Spraw, by tym razem były to Twoje marzenia - czytamy na internetowej stronie lotto.