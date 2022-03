Nasza akcja. Zbiórka żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla obywateli Ukrainy. Trafią one w rodzinne strony naszej koleżanki Oksany

Drodzy Czytelnicy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie zbiórki żywności i potrzebnych artykułów dla gminy Kamienic Podolski, z której pochodzi nasza redakcyjna koleżanka Oksana Gapińska.

To właśnie do Oksany odezwał się włodarz kilku miejscowości w tym rejonie. Potrzeby ich mieszkańców są ściśle określone. Jak tłumaczył jej w rozmowie telefonicznej, jedna z wsi przed wojną liczyła około 800 mieszkańców. W związku z migracjami osób mieszkających na wschodzie kraju, w jego głąb, gdzie aktualnie jest bezpiecznie, do miejscowości tej napłynęło już nawet 1500 osób! Otwierane są dla nich opuszczone domy, a także przyjmują ich stali mieszkańcy miejscowości.