Już od 1 sierpnia mieszkańcy Gminy Wągrowiec, będą mieli możliwość złożenia wniosku o tzw. bon energetyczny. To, w uproszczeniu, świadczenie pieniężne dla osób z niskimi dochodami za 2023 rok, które będzie wypłacane jednorazowo w 2024 roku.

Komu przysługuje ta forma pomocy finansowej?

Okres, za który wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy, to przedział od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. W przypadku, kiedy z jednego, wieloosobowego, gospodarstwa domowego wniosek złoży więcej niż jedna osoba, bon będzie przysługiwał tej, która złożyła go, jako pierwsza.