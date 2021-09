Nielba Wągrowiec rozpoczyna sezon w Lidze Centralnej. Przedstawiamy zespół!

Runda rewanżowa rozpocznie się 30 stycznia, a zakończy 21 maja.

Kadra żółto-czarnych

Do gry w nadchodzącym sezonie Nielba zgłosiła siedemnastu piłkarzy ręcznych. Nowe twarze w zespole to Daniel Kelm, Karol Przychodzeń, Filip Jankowski, Amadeusz Dąbrowicz a także weteran - Marek Boneczko, który dziś osiągnął porozumienie z klubem. To powrót niezwykle doświadczonego kołowego do Wągrowca, klub będzie mógł jednak skorzystać z jego usług dopiero za kilka tygodni.

Zobaczcie prezentacje całego zespołu i sztabu szkoleniowego piłkarzy ręcznych Nielby Wągrowiec na sezon 2021/2022!