Nielba Wągrowiec wygrywa z Koroną Piaski. Taki styl nie przystoi żółto-czarnym...

Wągrowczanie byli zdecydowanym faworytem tego spotkania. Korona Piaski to beniaminek IV ligi, który przeciętnie wszedł w sezon i już teraz widać, że do samego końca rozgrywek będzie walczył o utrzymanie. W teorii więc taki rywal dla żółto-czarnych powinien być niezwykle łatwą przeprawą. Tyle w teorii...

W praktyce jednak Nielba niezwykle męczyła się z rywalem. Spotkanie to przypominało niedawne starcie z innym outsiderem - SKP Słupca, gdzie grający u siebie zespół z Wągrowca z trudem pokonał rywala po kuriozalnym golu strzelonym przez Mateusza Rocławskiego po zamieszaniu w polu karnym. W Piaskach było jeszcze inaczej, dość powiedzieć, że żaden z Nielbistów nie wpakował piłki do bramki Korony. Gospodarze zrobili krzywdę sami sobie, kiedy to w 70. minucie środkowy obrońca Igor Skowron strzelił gola samobójczego. Warto odnotować, że Skowron w przeszłości reprezentował barwy... Jaroty Jarocin. Wągrowczanie zaś nic więcej w tym meczu nie zrobili.