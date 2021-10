Niezwykłe świadectwo życia pani Kazimiery. Seniorka spotkała się z przedstawicielami Gminy Wągrowiec

Na wizytę udali się zastępca Wójta Gminy Wągrowiec - pan Jerzy Łukaszczyk, oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Paulina Meller-Biegańska. Oboje przyjechali do Łęgowa na zaproszenie pani Kazimiery, która wysyłała w tej sprawie do gminy listy. 95-latka nie kryła wzruszenia, kiedy mogła powitać gości. Na co dzień opiekują się nią syn i synowa - Henryk i Elżbieta. Choć pani Kazimiera nie jest w stanie samodzielnie się poruszać - jej umysł wciąż działa na wysokich obrotach. Dlatego też postanowiła przekazać gościom świadectwo swojego życia i realia czasów II wojny światowej.

Wspomnienia z czasów wojny

Kazimiera Urbaniak przyszła na świat 20 stycznia 1926 roku w Skokach. W momencie wybuchu II wojny światowej miała 13 lat. Początkowo pracowała wraz z mamą na wykopkach we wsi Rościnno, później przeniosła się do Biedruska, gdzie była pomocą kuchenną. Kiedy Niemcy dowiedzieli się o tym, że kilku skoczan nie pracuje w powiecie wągrowieckim, a w poznańskim - wściekli się i postanowili ich za to ukarać. Zostali oni przeniesieni do Grylewa, gdzie pani Kazimiera wraz z kilkunastoma osobami (w tym sześcioma mieszkańcami Skoków) była więziona w przejściowym obozie pracy. Zmuszano ich tam do ciężkich prac w polu, nie dając przy tym chociażby dostępu do wody. Pompa, z której czerpać można było wodę pitną była obwiązana łańcuchami i zamknięta na klucz. Kąpiel w okolicznym stawie, z którego wodę piła okoliczna zwierzyna powodowała choroby i wysypki.