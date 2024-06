Noc Kupały w strugach deszczu. Zapowiadany spektakl się nie odbył, lecz artyści nie zostawili widzów z niczym.

Szanowni Państwo, pada i będzie padać niestety. Nasze rozpoczęcie lata w tym roku jest trochę przewrotne. Planowaliśmy zaprosić Państwa na przepiękne widowisko z lampionami. Niestety, papier, z którego są one wykonane, w połączeniu z deszczem, nie ma prawa zadziałać. Artyści w zamian zaproponowali coś innego, a mianowicie, żebyśmy mimo wszystko mogli rozpocząć to lato. I zapraszają nas wszystkich na pochód. Mamy swoje lampiony. Rozdaliśmy Państwu specjalne kartki, w które można włożyć telefony z włączonymi latarkami. Zróbmy to dla nich i mimo wszystko świętujmy.

Chciałam tylko wspomnieć, że wśród aktorów, dziś wystąpią trzy osoby z Wągrowca. To są wolontariusze, którzy specjalnie na dzisiejszy spektakl zostali zaproszeni do zespołu. Są to aktorzy Teatru Variete