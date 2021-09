Nowe drogi połączą Wągrowiec z granicami powiatu wągrowieckiego? Ich budowa ma kosztować kilkadziesiąt milionów złotych

Władze powiatu starają się o pieniądze na remont tras z Wągrowca do granic powiatu wągrowieckiego.

- Łączna ich wartość to ponad 70 milionów złotych - wylicza starosta wągrowiecki Tomasz Kranc.

Pierwszy wniosek opiewający na kwotę około 44 milionów złotych. Dotyczy przebudowy drogi z Wągrowca przez Rąbczyn, Żabiczyn do granicy powiatu. Dodatkowo od remontowanej trasy mają zostać wykonane odgałęzienia prowadzące do Damasławka i Mieściska.

Kolejna planowana inwestycja to przebudowa trasy z Wągrowca w kierunku Budzynia wraz z odejściem do trasy wojewódzkiej 190 Wągrowiec-Chodzież. Wartość tego zadania to około 28 milionów złotych.

Wnioski na dotacje remontu kilku dróg w powiecie wągrowieckim

Dodatkowo, jak informuje starosta, powiat stara się także o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.