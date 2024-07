Aktywizacja osób starszych z niepełnosprawnością, to ważny element nie tylko zapobiegania samotności i izolacji społecznej, ale również utrzymanie pewnego poziomu niezależności do późnych lat. Biorąc pod uwagę te aspekty Fundacja "Wyrównywanie Szans" stworzyła projekt skierowany właśnie do takich osób. Co najważniejsze uczestnictwo w nim jest bezpłatne.