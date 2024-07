Pod lupą Wodociąg Roszkówko w gm. Skoki!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu poinformował, że woda z Wodociągu Roszkówko z gminy Skoki, na tę chwilę, nie spełnia określonych norm. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się bakteria z grupy coli. Do stacji w Roszkówku podłączone są miejscowości Skoki, Antoniewo, Brzeźno, Budziszewice, Chociszewko, Chociszewo, Potrzanowo, Rakojady, Rościnno, Sława Wlkp., Sławica, Szczodrochowo oraz Gozdowiec. Mieszkańcy tych miejscowości mogą wodę spożywać wyłącznie po przegotowaniu. Dodatkowo, jak poinformował Inspektor, do bezpośredniego używania wody, czyli do przygotowywania posiłków, mycia owoców, naczyń, toalety jamy ustnej, czy do kąpieli noworodków i niemowląt wodę również należy przegotować.