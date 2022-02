Orkan Eunice w powiecie wągrowieckim. Wydano kolejne ostrzeżenie. Nadleśnictwo Durowo apeluje, aby powstrzymać się od spacerów w lesie!

Wichura w Wągrowcu i powiecie wągrowieckim

Orkan Eunice, który w sobotę przeszedł przez Polskę poczynił znaczne szkody niemalże w całym kraju. Wśród najbardziej poszkodowanych powiatów jest powiat wągrowiecki. Połamane drzewa i zerwane dachy to krajobraz, który od wczoraj towarzyszy mieszkańcom Wągrowca i okolic. Straty są bardzo duże. Do teraz występują przerwy w dostawach prądu - w niektórych gospodarstwach domowych nie ma go już od 40 godzin. Problemy wciąż występują m.in. w Wągrowcu, Żelicach, Rąbczynie czy Wiatrowie. Pracownicy firmy ENEA wciąż naprawiają powstałe usterki.