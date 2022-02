Ostrzeżenie 3 stopnia dla powiatu wągrowieckiego! Co nas czeka w najbliższych godzinach?

- W ostatnich godzinach zanotowano porywy wiatru w wysokości do 90 km/h. Aktualnie z północy na południe województwa wielkopolskiego przemieszcza się kolejna strefa frontowa, przynosząc przelotne opady deszczu, burze oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie porywy mogą osiągać do 120 km/h. Miejscami dalej mogą występować burze oraz opady krupy śnieżnej - informują eksperci.