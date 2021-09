Paweł Stoś z Wągrowca. Kim jest biegacz, który zwyciężył w Biegu Podkowy w Skokach?

Bieg Podkowy w Skokach był największą sportową imprezą w tym roku, w powiecie wągrowieckim. Trasy biegnące ulicami Skoków pokonało kilkuset zawodników. Rywalizowano na dystansie 5 i 10 kilometrów. Na tym drugim najszybszy okazał się wągrowczanin Paweł Stoś. Dystans pokonał w czasie 36 minut i 16 sekund.

W ostatnich latach próżno szukać tego zawodnika w czołówkach biegów w naszej okolicy. Kim jest mieszkaniec Wągrowca, który "wykręcił wynik", który dla wielu osób wydaje się nieosiągalny?

Kolega namówił do treningów

Jak przyznaje pan Paweł do biegania powrócił w minionym roku. Jego początki z butami biegowymi sięgają jednak 2008 roku. - Pamiętam mój pierwszy bieg. Kolega, który trenował w tamtym okresie triathlon namówił mnie na wspólne treningowe obiegnięcie jeziora Maltańskiego w Poznaniu (ok 5,4 km) i był zdziwiony, że bez jakiegokolwiek treningu nie miałem problemów w przebiegnięciu tego dystansu jego treningowym tempem. Od tego momentu zacząłem biegać. Nigdy to nie miało większej regularności. Czasami 2 biegi w tygodniu. Czasami żaden. Czasami przerwy kilkumiesięczne bez biegania. Takie rekreacyjne bieganie - opisuje pan Paweł.