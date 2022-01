Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Wągrowcu i powiecie wągrowieckim. Znany jest harmonogram

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Wągrowcu i powiecie wągrowieckim

Do powiatu wągrowieckiego w tym roku zawita kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W minionym roku wizerunek Czarnej Madonny, podróżował po parafiach w okolicy Poznania. Kościoły przeżywały wówczas prawdziwe oblężenie. W tym roku zawita on do Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym do Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.

Czeka nas peregrynacja obrazu. Jej historia ma już kilkadziesiąt lat.

- Zrodziła się w 1956, gdy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony był w procesji po Wałach Jasnej Góry, a zgromadzeni ludzie wołali "Matko, przyjdź do nas". Wówczas ówczesny kustosz sanktuarium o. Teofil Krauze, generał paulinów o. Alojzy Wrzalik zrozumieli to jako inicjatywę peregrynacji kopii Obrazu po parafiach Polski - dowiadujemy się z wikipedii.

Aktualnie znany jest już harmonogram odwiedzin obrazu w poszczególnych parafiach w Wągrowcu i najbliższej okolicy.