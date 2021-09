Piękne ogrody w mieście i gminie Skoki. Podsumowano konkurs

„Piękna i Zielona Gmina” to konkurs organizowany od kilku lat przez urząd w Skokach. Ma on na celu promocję pięknych ogrodów i zachęcenie mieszkańców miasta i gminy do tworzenia pięknych zielonych założeń.

W tym roku w kategorii na najładniejszy ogród zgłoszono 37 założeń.

Jury wybrało najładniejsze. Podium w tej kategorii prezentowało się następująco:

I miejsce – Karolina i Jakub Mrugalscy (Sława Wielkopolska),

II miejsce – Iwona i Paweł Tyll (Skoki),

III miejsce ex aequo – Katarzyna i Grzegorz Szewczyńscy (Skoki) oraz Ewa i Mirosław Kocięccy (Skoki).

Wynik kategorii „Zielony zakątek”:

I miejsce – Janina i Jerzy Pestka (Skoki),

II miejsce – Beata Zima (Skoki),

III miejsce – Magdalena Brzezińska (Skoki).

