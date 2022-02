Pierwsi uchodźcy z Ukrainy już w Wągrowcu. Kolejni do nas jadą

W czwartek 24 lutego wojsko Rosyjskie zaatakowało Ukrainę. Jej obywatele masowo zaczęli uciekać z kraju znajdującego się pod ostrzałem. Mężczyźni zaciągają się do ukraińskiego wojska, by bronić swoją ojczyznę, natomiast kobiety i dzieci udają się do Polski.

W piątek 25 lutego władze Wągrowca poinformowały, że do Wągrowca przyjadą uchodźcy z Ukrainy. W pierwszej kolejności miasto ma przyjąć rodziny osób pracujących na terenie powiatu wągrowieckiego. Mieszkańcy Wągrowca i okolic szybko wyszli z propozycjami przyjęcia u siebie naszych wschodnich sąsiadów.