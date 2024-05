Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Wągrowcu - uroczystość i wzruszenia. Do sakramentu przystąpiło 56 dzieci

Dzieci w białych strojach, z koncentracją i radością na twarzach, oczekiwały na moment przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

- Często w Ewangelii przewija się słowo miłość. Wy kochacie swoich rodziców, rodzice kochają Was. Bez tego byłoby bardzo trudno. Jakoś tak zimno byłoby w domu. Co więcej, to jest pierwsze przykazanie: będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość do Boga polega na spełnianiu Jego przykazań - jesteśmy wtedy Jego przyjaciółmi. Dlatego ważne jest, byście przyjmowali nieustannie Pana Jezusa.