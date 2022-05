Piłka nożna. Kibicowskie show, powrót Knychały i... tylko trzech punktów brak. Nielba zremisowała z Obrą Kościan

Za nami mecz pełny wydarzeń pozaboiskowych. Może to i dobrze, bo na samym boisku tego dnia działo się stosunkowo niewiele.

Problemy kadrowe

Nielba musiała poradzić sobie tego dnia bez trzech środkowych pomocników, którzy przez większą część sezonu stanowili o sile środka pola. Mateusz Sporek pauzował z powodu otrzymanej tydzień wcześniej czerwonej kartki, Ernest Korek ma problemy z kostką, a Wiktor Pawlak od dłuższego czasu zmaga się z poważną kontuzją rzepki.

W meczu z Obrą wągrowczanie wystawili prawdopodobnie najdziwniejszy środek pola w sezonie. Wystąpił z nim bowiem... jeden nominalny środkowy pomocnik - Mateusz Rocławski. Obok niego znalazł się Mikołaj Ortyl, na co dzień grający na lewej obronie, na pozycji numer "10" zagrał natomiast Jakub Kubiński, który w normalnych warunkach występuje na szpicy. Jakby tego było mało, na prawej obronie zagrał środkowy obrońca, Przemysław Lisiecki. I z takim oto składem pospinanym na trytytki żółto-czarni ruszyli do boju z zespołem prowadzonym przez legendę wągrowieckiego klubu - Krzysztofa Knychałę. Sympatię wobec trenera wielokrotnie wyrażali też kibice, którzy skandowali jego nazwisko, a także zaprosili go na krótką pomeczową pogawędkę.