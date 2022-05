Piłka nożna. Majówka na szóstkę! Nielba Wągrowiec wygrała z Wartą Międzychód i Tarnovią Tarnowo Podgórne

Na poziomie IV ligi rozgrywanie meczów co trzy dni jest rzadkością. Dlatego też seria majówkowych spotkań była dla Nielbistów nie lada wysiłkiem. Wiedzieli jednak, że zwycięstwa w tych meczach są kluczowe, jeżeli chcą dalej liczyć się w walce o awans. Na rozkładzie widniały jednak dwie dość niewygodne drużyny ze środka tabeli.

Dreszczowiec w Wągrowcu

30 kwietnia do Wągrowca przyjechała Warta Międzychód. Mecz ten rozpoczął się niemal identycznie jak ten, który miał miejsce jesienią w Międzychodzie. W 36. minucie spotkania po faulu Jakuba Kubińskiego piłkę do bramki gospodarzy skierował Denis Maćkowiak. Jesienią Maćkowiak egzekwował karnego w... 41. minucie. Niestety, piłkarz ten nie zamierzał poprzestać na jednej bramce. W 59. minucie po dośrodkowaniu skierował piłkę do bramki głową i podwyższył prowadzenie gości na 0:2.

I gdy już wydawało się, że jest po meczu, wągrowczanie przystąpili do odrabiania strat. W 69. minucie za swój błąd z pierwszej połowy zrehabilitował się Kubiński, który zdobył kontaktową bramkę po rzucie rożnym. W 81. minucie z obrońcami zabawił się Mikołaj Dobrzykowski, wyrównując stan rywalizacji strzałem zza pola karnego w krótki róg bramki gości.