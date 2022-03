Piłka nożna. Przełamanie złej passy! Nielba zdecydowanie wygrywa z Huraganem Pobiedziska

Od początku żółto-czarni ruszyli do ataku. Pierwszą dogodną sytuację Rafał Leśniewski miał już w dziesiątej... sekundzie spotkania. Wtedy jednak minimalnie chybił. I choć w następnych minutach tempo zdecydowanie spadło, to gospodarze byli stroną dominującą. Ataki gości były dość szybko pacyfikowane, a bramka strzeżona przez Patryka Łagodzińskiego praktycznie przez całą pierwszą połowę nie była poważnie zagrożona. Upragniony gol padł w 39. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu piłkę do bramki - choć z problemami - wpakował Mikołaj Ortyl. Na przerwę gospodarze schodzili prowadząc 1:0, ale nauczeni doświadczeniem meczu z Iskrą Szydłowo wiedzieli, że muszą mieć się na baczności i tym razem nie dać wyrwać sobie trzech punktów.

I nie dali. Kilka minut po rozpoczęcie drugiej części spotkania Rafał Leśniewski zamienił rzut karny na gola. Goście nie zdążyli otrząsnąć się po tym ciosie, kiedy Nielba wyprowadziła kolejny! Po fenomenalnym rajdzie prawym skrzydłem Ernest Korek dograł piłkę w pole karne, gdzie do bramki skierował ją Mateusz Sporek. 3:0! Żółto-czarni w ostatnich minutach mogli podwyższyć prowadzenie, ale kolejnej w tym meczu "jedenastki" nie wykorzystał Michał Gruszka.

Przez całą drugą połowę gospodarze zdecydowanie dominowali i nie dali piłkarzom z Pobiedzisk dojść do żadnej poważnej sytuacji bramkowej. Był to jeden z najlepszych meczów Nielby Wągrowiec w tym sezonie, a na pewno najlepszy wiosną. Jakby dobrych wiadomości było mało - do gry po przerwie spowodowanej kontuzją wrócił Mateusz Rozmarynowski. Całemu zespołowi MKSu należą się wielkie brawa, a kibicom pozostaje mieć nadzieje, że takie mecze będą mogli oglądać częściej. Za tydzień wągrowczanie udadzą się na wyjazd do Słupcy, gdzie zagrają z tamtejszym SKP. W rundzie jesiennej wągrowczanie wygrali z nimi 1:0