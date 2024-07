Piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis ziemny, szachy oraz nocny bieg na 12 kilometrów - Wągrowiec Aktywny Nocą za nami! Alicja Tylkowska

Wągrowiec Aktywny Nocą, to wydarzenie skierowane dla amatorów sportu. Odbywa się on co roku pod koniec lipca i gromadzi mnóstwo chętnych. W tym roku również uczestnicy nie zawiedli - kilkaset osób chętnie rywalizowało ze sobą w kilku dyscyplinach.