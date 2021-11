Piłka ręczna. Na skrzydłach po trzy punkty! Nielba triumfuje w Grudziądzu!

Jadąc do Grudziądza Nielba miała coś do udowodnienia. W ubiegłym tygodniu na własnym parkiecie została zdemolowana przez ARGED Ostrovię Ostrów Wielkopolski, co przerwało bardzo dobrą passę podopiecznych Bartosza Świerada. Dodatkową motywacją dla Nielbistów była chęć rewanżu na zespole z Grudziądza, który w poprzednim sezonie nie dał wągrowczanom szans w obu spotkaniach. Tym razem miało być inaczej.

I zaiste - inaczej było. Już od samego początku wągrowczanie zaatakowali gospodarzy tak, że Ci oszołomieni nie byli w stanie odpowiedzieć. Po dwóch bramkach Daniela Kelma i jednej Pawła Gregora zrobiło się 0:3, co po chwili przerodziło się w 3:7. Do końca pierwszej połowy wągrowczanie utrzymywali dwu-trzybramkową przewagę i zeszli na przerwę prowadząc 15:18.