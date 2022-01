Piłka ręczna. Nielba przegrywa pierwszy ligowy mecz w nowym roku. Rażąca nieskuteczność!

Po serii sparingów, w których wągrowczanie wypadli dość przeciętnie, przyszedł czas na powrót do ligowej rywalizacji. W sobotni wieczór do hali przy ul. Kościuszki zawitała wyżej notowana drużyna Orlen Upstream SRS Przemyśl. Nielbistom zależało na tym, aby dobrze zaprezentować się przed własną publicznością po raz pierwszy w 2022 roku, ale niestety - presja okazała się chyba zbyt duża.

Od samego początku żółto-czarni prezentowali się bowiem fatalnie i rozegrali prawdopodobnie najgorsze 20 minut w tym sezonie. Dość powiedzieć, że w wyżej wymienionych pierwszych dwudziestu minutach gospodarze rzucili... zaledwie TRZY bramki! Kilka fatalnych pudeł zaliczył Paweł Gregor, a wtórowali mu Widziński, Duszyński czy Skrzypczak. Ten ostatni nie był w stanie wstrzelić się do bramki gości aż do końca spotkania. Niestety - przy tym świetnie spisywała się ofensywa gości, co pozwoliło wyjść im na ośmiobramkowe prowadzenie już w 23. minucie. Wtedy jednak sygnał do ataku dał Karol Przychodzeń, który rozegrał piorunujące kilkanaście minut. Do końca pierwszej połowy zniwelował przewagę gości do 5 trafień.