Piłka ręczna. Porażka na pożegnanie własnej hali. Nielba uległa AZS-owi Biała Podlaska

Wągrowczanie przegrali, choć do przerwy... prowadzili 13:9. Na wyniku zaważyła absolutnie fatalna druga połowa, w której to Nielbiści rzucili zaledwie siedem bramek. To beznadziejne pół godziny bez litości wykorzystali akademicy z Białej Podlaskiej, którzy wciąż mają szanse na awans do PGNiG Superligi.

Porażka ta sprawia, że Nielba prawdopodobnie zakończy sezon na 12. miejscu - tuż nad strefą spadkową. I choć żółto-czarnym udało się wywalczyć utrzymanie, to i tak jest to wynik niesamowicie rozczarowujący i poniżej oczekiwań kibiców.

MKS Nielba Wągrowiec - AZS AWF Biała Podlaska 20:24 (13:9)

Nielba: Widziński 6, Drzazgowski 4, Skrzypczak 4, Kelm 3, Przychodzeń 3, Duszyński, Tepper, Marcinkowski, Gawlik (B)