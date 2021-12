Piotr Babrakowski ze Skoków przeżył wydarzenia w Kopalni Wujek

Piotr Babrakowski. Dziś skocki radny, znany działacz koła wędkarskiego czy członek towarzystwa miłośników Powstania Wielkopolskiego.

Jednak jak się okazuje , by dojść do tego co ma dziś, nie było dla niego łatwe. W życiu sporo przeszedł. Jako nastolatek pan Piotr ukończył szkołę w Obornikach. Został hydraulikiem. Zaczął pracę w jednym z miejscowych zakładów. Z czasem jednak otrzymał ciekawszą ofertę.