Piramida Łakińskiego na obrzeżach Wągrowca. Tajemniczy grobowiec oficera napoleońskiego

- Pług jednak mu nie leżał. Zdecydował się na przeprowadzkę do miasta, do Wągrowca - tłumaczy historyk.

Łakiński zapragnął po śmieci spocząć w miejscu, które przypominało mu pola bitewne. To on sam wybrał wzgórze leżące dziś na granicy Wągrowca. Co więcej także i on sam zaprojektował swój grobowiec w kształcie piramidy.

Jak przyznaje historyk najprawdopodobniej było to związane z fascynacją ówczesnego społeczeństwa kulturą starożytnego Egiptu. Według wytycznych samego rotmistrza trumna wewnątrz piramidy ma być zawieszona na czterech łańcuchach.

Co jednak ciekawe niewiele brakowało aby po śmierci rotmistrza, cały jego misterny plan o pochówku w piramidzie na wzgórzu legł w gruzach. Wątpliwości co do katolickiego pochówku w takim miejscu miał bowiem ówczesny proboszcz. Wystosował on nawet pismo do kurii. Ta jednak poleciła mu poświęcić miejsce pod piramidą jako nowy cmentarz.