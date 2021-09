Płatna strefa parkowania w Wągrowcu? W mieście ruszyły prace nad jej wprowadzeniem

Sytuacji nie poprawia wprowadzona tu strefa możliwości parkowania do godziny.

Płatna strefa parkowania w Wągrowcu?

W Wągrowcu regularnie powraca temat wprowadzenia płatnej strefy parkowania. W ostatnich dniach temat ten powrócił. Był on tematem posiedzenia komisji rady miejskiej. Do radnych trafiło także specjalne opracowanie dotyczące wariantów wprowadzenia płatnej strefy parkowania.

- Dalsze utrzymywanie aktualnej organizacji parkowania oraz możliwości bezpłatnego korzystania z miejsc postojowych na ulicach w obszarze centrum miasta nie skłoni użytkowników samochodów do stosowania innych korzystniejszych dla warunków jego funkcjonowania sposobów podróżowania ani ograniczenia parkowania długo-czasowego, a nawet zachęca do intensywnego użytkowania posiadanego samochodu. Przeprowadzona ocena aktualnych problemów parkowania i stanu akumulacji w centrum Wągrowca, potwierdziła że - celem wymuszenia zmian zachowań komunikacyjnych, zwiększenia rotacji parkujących pojazdów, ograniczenia popytu na długo-czasowe parkowanie na poważnie ograniczonej szczupłej bazie parkingowej w przestrzeni pasów drogowych ulic w obszarze centrum oraz ograniczenia ruchu pojazdów poszukujących wolnych miejsc parkingowych, zapewnienia poprawy aktualnych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz poszanowania istniejącej infrastruktury drogowej ( chodników) i środowiska naturalnego, poprawy dyscypliny parkowania w pełni uzasadnioną jest potrzeba wdrożenia na obszarze ulic centrum miasta Wągrowca - głosi fragment opracowania, które trafiło do radnych miejskich.