Plebiscyt na Pupila Roku 2024 - trwa głosowanie. Jak prezentują się koty?

Według badań, w co drugim polskim domu mieszka przynajmniej jeden czworonóg. Najczęściej wybierając domowego pupila decydujemy się na psa , wiernego towarzysza w każdej przygodzie, lub kota , prawdziwego mruczącego mistrza odpoczynku. Nie brakuje też miłośników mniejszych zwierząt, takich jak chomiki czy rybki oraz bardziej egzotycznych gatunków, jak węże czy pająki . Jednak niezależnie od tego, czy nasz zwierzak w lot uczy się nowych sztuczek, aportuje kapcie czy potrafi „śpiewać" jak w najlepszej operze - każdy właściciel uważa swojego pupila za wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju , a dla wielu z nich to pełnoprawni członkowie rodziny!

Nasi Czytelnicy co roku mają wspaniałą okazję, aby pokazać, jak bardzo kochają swoje zwierzaki, zgłaszając je do akcji PUPIL ROKU. W jej ramach stworzymy wielką, internetową galerię pupili wszelkich gatunków. Później zdjęcia wybranych zwierzaków zamieścimy w specjalnym dodatku do gazety, a ich właściciele zdobędą nagrody. Pupile staną się też prawdziwymi gwiazdami Facebooka. Przede wszystkim jednak zwieńczeniem akcji będzie wydanie pięknego albumu „NASZE PUPILE”, w którym znajdą się zdjęcia zwierzaków z całej Polski.