- Jak się okazuje jesteśmy już rozpoznawalni na rynku wielkopolskim, ale również dalej. Naszą drużynę do tego serialu polecono. Ważną zasadą wyboru do filmu było to, że dziewczyny nie mogły grać wyżej, niż w III lidze - czyli musiały grać czysto amatorsko. I w ten sposób zostaliśmy zaproszeni. Informację e-mailową dostaliśmy dwa dni wcześniej, przed rozpoczęciem tego serialu i dziewczyny pojechały - można powiedzieć, że lekko w ciemno. Ale nasze dziewczyny są niezwykle odważne. Była to dla nich niesamowita przygoda i z pewnością będą długo wspominać.