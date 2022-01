Policja w Wągrowcu apeluje: sprawdzaj, co Twoje dziecko ogląda w Internecie! REDAKCJA

Trwają ferie zimowe. W tym czasie najmłodsi mają więcej czasu na przeglądanie stron w Internecie. Policja z Wągrowca zaapelowała do rodziców, by kontrolowali treści, do jakich dostęp ma ich dziecko. Jak być bezpiecznym w sieci?