Policja z Wągrowca poszukiwała zaginionego mieszkańca gminy Wapno. Odnaleziono go w Holandii

W czwartek, 16 grudnia, policjanci z Wągrowca apelowali o pomoc w odnalezieniu zaginionego młodego mieszkańca jednej z miejscowości w powiecie wągrowieckim.

- Mężczyzna w połowie września 2021 roku wyjechał w celach zarobkowych do Holandii do miejscowości Espel Wessterand. Rodzina ostatni kontakt z zaginionym miała w dniu 28 listopada 2021 roku, był to kontakt telefoniczny. Od tego czasu mężczyzna nie kontaktował się z rodziną - informują policjanci.