Policja z Wągrowca sprawdza noszenie maseczek. Trwają kontrole między innymi w sklepach

Wszyscy, którzy nie stosują się do covidowych obostrzeń muszą liczyć się z mandatem lub wysoką grzywną.

- Przypominamy, że na osobę nie stosującą się do wprowadzonych ograniczeń, nakazów policjant może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych, w przypadku skierowania sprawy na postępowanie sądowe, kara grzywny może wynieść do 5 tysięcy złotych - wyjaśnia policja.