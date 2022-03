Pomysł na weekendowy wypad: w Śnieżycowym Jarze już kwitną śnieżyce

Śnieżycowy Jar w okresie przedwiośnia i wiosny to jedno z najpiękniejszych miejsc w okolicach Poznania. To właśnie wtedy - na przełomie marca i kwietnia - kwitnie śnieżyca, a całe połacie rezerwatu wypełniają białe kwiatki. Wówczas do Starczanowa w gminie Murowana Goślina przyjeżdżają zwiedzający.

Przypomnijmy, że przebywanie w rejonie Rezerwatu Przyrody Śnieżycowy Jar oraz poruszanie się po wyznaczonych szlakach możliwe jest tylko w okresie kwitnienia śnieżycy wiosennej w dni wolne od strzelań na poligonie w Biedrusku. Najczęściej są to weekendy. W weekend 12-13 marca rezerwat będzie otwarty dla zwiedzających.

W 2022 roku w rezerwacie obowiązuje ruch jednokierunkowy!

Rezerwat Śnieżycowy Jar (9,27 ha) utworzono ponad 40 lat temu. Śnieżyca wiosenna, która występuje głównie w górach, kwitnie na zboczach jaru, schodzącego w kierunku doliny Warty. Roślina objęta jest w Polsce ochroną gatunkową. Rezerwat znajduje się między Uchorowem a Starczanowem pod Murowaną Gośliną.