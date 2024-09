Ponad 300 dorosłych zawodników na VII Biegu Podkowy! Wielkie święto biegaczy w Skokach! Galeria część I

Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do restauracji "Moraś", jednego z partnerów wydarzenia. Na miejscu każdy mógł zjeść ciepły posiłek i napić się orzeźwiającej lemoniady, co było doskonałą okazją do odpoczynku i integracji po sportowym wysiłku. To właśnie tam najlepsi zawodnicy z poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody, co dodało prestiżu i radości z osiągniętych wyników.