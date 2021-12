Powiat wągrowiecki. Moje niezapomniane święta. To Boże Narodzenie zapadło mi w pamięci na długo… Monika Zaganiaczyk

Boże Narodzenie to wyjątkowy, magiczny czas. Wielu z nas czeka cały rok, by znów cieszyć się z ubranej choinki, podzielić się opłatkiem z najbliższymi czy spróbować dań, które tak wyjątkowo smakują tylko w tym okresie. Zapytaliśmy mieszkańców powiatu o jedne święta, które zapamiętali na długo. Co się wtedy wydarzyło?