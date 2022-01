Powiat wągrowiecki. Orkiestra zagra już po raz 30! Co będzie się działo w Wągrowcu i powiecie w ramach finału WOŚP?

Przed nami finał WOŚP

Sprzęt od WOŚP dla szpitala w Wągrowcu

Sprzęt kupiony ze środków zebranych na WOŚP trafił do wielu szpitali w całej Polsce. Także Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ma na wyposażeniu sprzęt sygnowany charakterystycznym czerwonym sercem WOŚP. W przypadku wągrowieckiego szpitala, sprzęt od fundacji trafił na Oddział Noworodkowy, Oddział Dziecięcy, Dział Pomocy Doraźnej oraz do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego. Pierwszy sprzęto do szpitala trafił w 1994 roku. Trafił on na oddział noworodkowy. Ten wzbogacił się wówczas w: infuzyjną pompę strzykawkową pulsoksymetr i stanowisko do resuscytacji.