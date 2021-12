Powiat wągrowiecki. Policja przypomina, jak zachować bezpieczeństwo podczas strzelania fajerwerkami

Poparzenia, zranienia, urwane palce, pożary, a nawet wypadki śmiertelne. Do tego wszystkiego może doprowadzić nieumiejętne odpalanie fajerwerków i petard.

Policja przygotowała szereg zasad, o których należy pamiętać podczas kupowania i odpalania fajerwerków. Warto pamiętać, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Policjanci proszą, by informować ich o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków. Dzieci pod żadnym pozorem nie powinny odpalać fajerwerków!