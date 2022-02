Powiat wągrowiecki. Rekrutacja do przedszkoli w gminach Wągrowiec i Wapno

Gmina Wapno przedstawiła harmonogram rekrutacji 2022-2023 do Przedszkola Publicznego w Wapnie. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie trwało od 1 do 31 marca. Następnie, od 1 do 8 kwietnia komisja będzie weryfikowała wnioski. 14 kwietnia nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dokumenty można pobrać ze strony urzędu gminy Wapno.