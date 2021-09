Powiat wągrowiecki. Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Wezwanie dostało około 850 mieszkańców powiatu wągrowieckiego

Kwalifikacja obejmuje wszystkie gminy naszego powiatu i odbywa się od 27 września do 9 listopada 2021 roku.

Na kwalifikację wezwanie dostało ok. 850 osób; jest to więcej niż w poprzednich paru latach, ponieważ kwalifikacja w ubiegłym roku nie odbyła się z powodu pandemii covid-19.

- Generalnie na kwalifikację są wzywani mężczyźni urodzeni w 2002 r., tzw. „rocznik podstawowy” oraz urodzeni w latach 1997 – 2001, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „roczniki starsze”. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się też kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub będące w trakcie ich nabywania (uczennice, studentki lub absolwentki szkół i uczelni medycznych, weterynaryjnych, kierunku psychologia) - informują przedstawiciele wągrowieckiego starostwa.