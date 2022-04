Powiat wągrowiecki. Statuetka nagrody Złota Pieczęć przyznana. Otrzymał ją ksiądz prałat Andrzej Rygielski

Sala kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu podczas uroczystej gali Złotej Pieczęci wypełniła się do ostatniego miejsca. Uroczystość odbyła się w czwartek 21 kwietnia. Jej głównym punktem było wręczenie statuetki Osobowość XX-lecia. Gali towarzyszyły liczne występy artystyczne. Publiczność mogła usłyszeć nie tylko związane z Wągrowcem zespoły, jak chór The Hoor oraz duet Marta Jastrząbek i Michał Maćkiewicz, ale także artystów z objętej wojną Ukrainy. Szczególnie ich występy poruszyły publiczność.

Ksiądz Andrzej Rygielski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kapłanów w powiecie wągrowieckim. To za jego sprawą, w 1995 roku, wybudowano kościół pw. św. Wojciecha. To on utworzył noclegownię dla bezdomnych oraz jadłodajnię dla ubogich. Jego dziełem jest wzorcowe w regionie Hospicjum św. Samarytanina, które już od lat pomaga terminalnie chorym z Wągrowca i okolic. A są to tylko najbardziej spektakularne spośród dokonań ks. prałata Rygielskiego.