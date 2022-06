Powiat wągrowiecki. Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych. Jakie profile ma do wyboru młodzież? Do której szkoły jest najwięcej chętnych?

Wybór szkoły to jeden z pierwszych ważnych życiowych wyborów w życiu młodego człowieka, który właśnie kończy szkołę podstawową. Właśnie teraz wybierze on kierunek, w którym chciałby się kształcić, a być może także i pracować, w przyszłości.

Jeszcze do 20 czerwca tegoroczni absolwenci ósmych klas szkoły podstawowej mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Przypomnijmy, że w powiecie wągrowieckim do wyboru mamy pięć takich placówek. I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół w Gołańczy prowadzone są przez powiat wągrowiecki. Dla piątej szkoły: Zespołu Szkół w Damasławku, organem prowadzącym jest gmina. Każda z tych szkół przygotowała dla potencjalnych kandydatów ofertę kierunków, w których można się szkolić. Na nowych uczniów czeka zarówno szkoła zawodowa jak i technika i licea.