W Niemczynie będzie można zaszczepić się bez wcześniejszej rejestracji, a dostępne będą wszystkie szczepionki.

Szczepienia odbędą się w czwartek 30.12 od 10:00 do 14:00 – osoby dorosłe i od 14:00 do 17:00 dzieci od 5 r.ż. do 15 r.ż.

Możliwość zaszczepienia odbędzie się też w Skokach.

29.12.2021 w godzinach 13.00-16.00 szczepienia dorosłych.